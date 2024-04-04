Ученые изучили, какую роль щекотка играет в сексе

Немецкие ученые опросили сотни людей и выяснили, насколько щекотка может быть важна для получения сексуального удовольствия — насколько известно, это первое такое исследование, сообщает портал EurekAlert.
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