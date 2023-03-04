Китай меняет законодательство в ожидании большой войны?

4 марта в Пекине начнётся сессия Всекитайского комитета Народно-политического консультативного совета Китая (НПКСК), а 5-го соберётся Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) — аналог парламента или, точнее сказать, Верховного Совета.