Сила в правде

174 подписчика

Свежие комментарии

  • Алексей Куницын
    Победа будет за Россией! Россия будет воевать до Полной победы над Украинским Фашизмом! Мы знаем: чтобы эта война пре...Сможет ли Россия ...
  • Юрий Николаев
    Вот и чудненько! Двух сотый хохло-укроп____ Хороший укроп!Кровавый провал В...
  • vitaly yanushkevich
    Пусть приобретёт побольше памперсов, а то мало ли что может случиться от натуги.Американский "dee...

Китай меняет законодательство в ожидании большой войны?

Китай меняет законодательство в ожидании большой войны?

4 марта в Пекине начнётся сессия Всекитайского комитета Народно-политического консультативного совета Китая (НПКСК), а 5-го соберётся Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) — аналог парламента или, точнее сказать, Верховного Совета.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх