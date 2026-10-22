«Это позор». Хельмут Марко обрушился на Хорнера из-за автобиографииОткрытый источникБывший советник Red Bull Хельмут Марко резко раскритиковал Кристиана Хорнера за то, что тот выпустил автобиографию Drive 22 октября — в четвёртую годовщину смерти основателя австрийского концерна Дитриха Матешица.
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