«Это позор». Хельмут Марко обрушился на Хорнера из-за автобиографииОткрытый источникБывший советник Red Bull Хельмут Марко резко раскритиковал Кристиана Хорнера за то, что тот выпустил автобиографию Drive 22 октября — в четвёртую годовщину смерти основателя австрийского концерна Дитриха Матешица.