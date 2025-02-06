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День российской науки: когда отмечают, история и традиции

День российской науки: когда отмечают, история и традиции

Когда отмечается День российской науки?День российской науки ежегодно отмечается 8 февраля. Дата была выбрана не случайно – именно в этот день в 1724 году по указу императора Петра I была основана Российская академия наук.

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