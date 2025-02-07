Как поэтично! Стали известны имя и пол новорожденного ребенка Жизель Бундхен

Бывший муж модели поздравил ее с пополнением в семье. Жизель Бундхен и Хоаким ВалентеИнсайдер из числа друзей Жизель Бундхен рассказал, кого именно — маленького братика или сестричку — подарила 44-летняя модель своим старшим детям.