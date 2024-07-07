Православные красивые открытки в честь Рождества Иоанна Предтечи с поздравлениями Ирина ОрлонскаяСегодня, 7 июля, православные верующие празднуют один из великих не двунадесятых праздников — Рождество Иоанна Предтечи.
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