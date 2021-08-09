"Пульс Планеты"Политика«Это вид оружия против России»: что имел ввиду Шойгу в разговоре с работниками стратегического оборонного предприятия С приближением сентябрьских парламентских выборов в России активность грантоедской рати НКО заметно усиливается.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVOVladimir OrekhovКомментируемый фрагмент: …«Это вид оружия против России»… …Россия не готовит специалистов по информационным атакам. Коммент Это уж совсем непонятно. Оружие против нас есть, а специалистов, способных противостоять этому оружию у нас нет и мы гордо заявляем, что таких специалистов мы даже не готовим!!! Между тем, этот вид оружия является самым современным и, наверное, в условиях современных технологий подготовки/распространения/внедрения информации это оружие является самым опасным, ибо воздействию подвергаются мозги населения. И вот уже мы спокойно проспали целое молодое поколение, которое вполне успешно зомбировано в рамках проекта «Навальный», и вот уже мы имеем внушительную армию навальнят, которые совсем скоро станут полноправными гражданами России с мозгами нашего вероятного противника. А мы спокойны? Мы «таких специалистов не готовим»? Мы не противостоим? Мы бездумно идем по пути Великого СССР, который дождался разрушения практически силами своих же граждан, зомбированных по современным информационным технологиям?!! Не помогли наши "единственные союзники России - Вооруженные Силы" - вооруженный до зубов Великий СССР развален/уничтожен без единого боевого выстрела в его защиту, бросив на произвол судьбы всех своих союзников/единомышленников... Уважаемый Сергей Кожугетович, займитесь военным действиями/противодействием на информационных фронтах, займитесь воспитанием подрастающих поколений!!! Иначе всем нам «капут», в ближайшие времена.Комментировать
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