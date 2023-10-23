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Закон и Порядок

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Депутат Госдумы в эфире передачи Соловьева заявил, что тех кто не доверяет Путину, надо уничтожать. Что вообще происходит?!

Депутат Госдумы в эфире передачи Соловьева заявил, что тех кто не доверяет Путину, надо уничтожать. Что вообще происходит?!

Интересная жизнь с Vera Star Глядя на то что происходит на отечественных телеэкранах, поневоле возникает вопрос об адекватности некоторых персонажей.

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Комментарии
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Александр Рожков
Вот они то, как раз все за Путина.
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4 д.
Александр Рожков
Да, согласен. Сколько бы варежек он нашил на зоне!
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4 д.
tsan tsan
Вообще-то Путин делает гораздо больше , чем говорит. Оглянитесь кругом  , но не только с точки зрения мухи, но и пчелы, у которых разные цели поиска.
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4 д.

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