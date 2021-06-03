Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ведищева Елена
    у Израиля всегда была мощная поддержка ШтатовАрмяне устали быт...
  • Лидия Березовская (Абраменко)
    Также как и наши украинцы...просрали страну отдав 75 % голосов никчемному гаеру,который в случае чего благополучно сб...Армяне устали быт...
  • Стефания Новак
    Надо было ударить по кораблю , они не понимают благородство русских. И принимают наше благородство за слабость!!! Сле...«Наши моряки вста...

Восстание "Арденнского вепря": Довели народ локдаунами, уходят в партизаны

Восстание "Арденнского вепря": Довели народ локдаунами, уходят в партизаны

Этого воина было бы справедливо назвать "Арденнским вепрем". Ещё бы – спецназовец, инструктор по стрельбе, ушедший в леса с гранатомётом, пистолетом-пулемётом FN P90 и всеми необходимыми боеприпасами, уже неделю водит за нос лучшие полицейские силы бельгийского королевства с приданными подкреплениями из ФРГ, Нидерландов, Франции и Люксембурга.

Вернуться к статье
55
Обсудить
Василий Коликов
Для качественной "гребенки" 10*12 км. надо не 400 человек привлекать, а как минимум 50000 - 10 тыс. для прочесывания с интервалом 1 м. и остальные - для оцепления. Иначе это все похоже на имитацию деятельности!
Valdemaras Orlauskas
По одному человеку судить обо всей Европе по крайней мере легкомысленно. А что в России не пишут о подобных чудаках,так и кроме них полно интересных материалов у щелкопёров. Только автора заинтересовал ивалид войн за неизвестно что - поехал умом бедолага,а кто-то расписал случай как народное восстание в Европе.
Andrey Korolkevic
Ну,с почином...
Алексей Горшков
В этой истории меня больше поразил не "Рембо",а что КУЧА военных его НЕДЕЛЮ поймать не может! КАКОВО ИХ КАЧЕСТВО !!!
ажуван гилязов
Умение прятаться от КОВИД, ни с чем не сравнимо.

Картина дня

наверх