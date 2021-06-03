Восстание "Арденнского вепря": Довели народ локдаунами, уходят в партизаны

Этого воина было бы справедливо назвать "Арденнским вепрем". Ещё бы – спецназовец, инструктор по стрельбе, ушедший в леса с гранатомётом, пистолетом-пулемётом FN P90 и всеми необходимыми боеприпасами, уже неделю водит за нос лучшие полицейские силы бельгийского королевства с приданными подкреплениями из ФРГ, Нидерландов, Франции и Люксембурга.
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