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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ubisoft пытается договориться с акционерами о выкупе компании — основатели боя...

Ubisoft пытается договориться с акционерами о выкупе компании — основатели боя...

Ubisoft пытается договориться с акционерами о выкупе компании — основатели боятся потерять контроль, а Tencent хочет больше властиИздание Reuters со ссылкой на двух осведомлённых источников сообщило, что акционеры французского издателя и разработчика Ubisoft обсуждают структуру потенциальной продажи компании.

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