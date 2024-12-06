Ubisoft пытается договориться с акционерами о выкупе компании — основатели боя...

Ubisoft пытается договориться с акционерами о выкупе компании — основатели боятся потерять контроль, а Tencent хочет больше властиИздание Reuters со ссылкой на двух осведомлённых источников сообщило, что акционеры французского издателя и разработчика Ubisoft обсуждают структуру потенциальной продажи компании.