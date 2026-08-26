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До 22 градусов тепла и без сильных дождей: какой будет погода в Москве в выходные

До 22 градусов тепла и без сильных дождей: какой будет погода в Москве в выходные

В последние выходные августа в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, а температура днём будет держаться в пределах 17–22 градусов тепла.

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