Тимур Еремеев заявил, что у Спартака Мишулина есть внебрачные дети

В настоящее время Тимур Еремеев является известным актером и телеведущим. Вместе с тем его путь начался со скандалов, поскольку он пытался доказать, что является сыном знаменитого актера Спартака Мишулина.
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