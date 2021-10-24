Какие запреты ждут Петербург в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября?

Вслед за Москвой новые противоковидные ограничения вводят в Санкт-Петербурге. Власти города объявили, что часть общественных учреждений закроются на время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября, сообщает корреспондент «МИР 24» Елена Куршук.