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Какие запреты ждут Петербург в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября?

Вслед за Москвой новые противоковидные ограничения вводят в Санкт-Петербурге. Власти города объявили, что часть общественных учреждений закроются на время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября, сообщает корреспондент «МИР 24» Елена Куршук.

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