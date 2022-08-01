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Власти Якутии сообщили о ликвидации 18 лесных пожаров на 10 тысячах гектаров

Власти Якутии сообщили о ликвидации 18 лесных пожаров на 10 тысячах гектаров

Спасатели продолжают борьбу с лесными пожарами в Якутии. За сутки специалисты ликвидировали 18 возгораний на площади более 9,8 тысячи гектаров, заявил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

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