Власти Якутии сообщили о ликвидации 18 лесных пожаров на 10 тысячах гектаров

Спасатели продолжают борьбу с лесными пожарами в Якутии. За сутки специалисты ликвидировали 18 возгораний на площади более 9,8 тысячи гектаров, заявил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.