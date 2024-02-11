ХАМАС: операция Израиля в Рафахе будет означать срыв переговоров

В палестинском движении ХАМАС заявили, что любая израильская военная операция в Рафахе (город на юге сектора Газа) будет означать срыв переговоров о перемирии и обмене заложников на палестинских заключенных.
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