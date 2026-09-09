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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» обыграл «Атлетико» в 4 последних матчах. Мерсисайдцы – фавориты сегодня

«Ливерпуль» примет «Атлетико» в Лиге чемпионов. Английский клуб победил мадридцев в основное время в 4 предыдущих встречах.

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