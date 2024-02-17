Ирландский журналист Чей Боуз выступил против обвинений в адрес России в "геноциде" на Украине и задал встречный вопрос сторонникам такой позиции, в связи с чем в таком случае родственники нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского живут спокойно в абсолютном мире.