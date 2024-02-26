ФНС усилит контроль за крупными должниками

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует усилить контроль за крупными должниками, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо ведомства своим территориальным органам — управлению (УФНС) по субъектам России и межрегиональным инспекциям (МИ ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам и по управлению долгом.