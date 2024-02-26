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ФНС усилит контроль за крупными должниками

ФНС усилит контроль за крупными должниками

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует усилить контроль за крупными должниками, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо ведомства своим территориальным органам — управлению (УФНС) по субъектам России и межрегиональным инспекциям (МИ ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам и по управлению долгом.

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