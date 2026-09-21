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NYT: Трамп в последний момент отменил удары по хуситам в Йемене

NYT: Трамп в последний момент отменил удары по хуситам в Йемене

YAHYA ARHAB/EPA/TASS Президент США Дональд Трамп в последний момент отказался от нанесения авиаударов по позициям поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, хотя военные уже подготовили списки целей и загружали бомбы на самолеты.

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