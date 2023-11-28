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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» снова первый, благородство Роналду, панчи «Динамо» и «Зенита», «Акрон» уволил Калешина после громких слов и другие новости

1. «Реал» вышел на первое место в таблице Ла Лиги, опередив «Жирону» после ничьей каталонцев с «Атлетиком» (1:1) в 14-м туре.

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