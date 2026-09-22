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Газета.ру

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Губернатор Шуваев: за сутки Белгородская область атакована ВСУ 158 раз

Губернатор Шуваев: за сутки Белгородская область атакована ВСУ 158 раз

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 158 раз атаковали Белгородскую область за сутки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев в «Максе» со ссылкой на оперативный штаб.

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