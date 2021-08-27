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ЛЧ-2021/22: «Зенит» сразится с чемпионом, Месси и Рамос встретятся с Гвардиолой и, возможно, с Роналду

ЛЧ-2021/22: «Зенит» сразится с чемпионом, Месси и Рамос встретятся с Гвардиолой и, возможно, с Роналду

Лучшие клубы Европы узнали своих соперников по лигочемпионской осени! Группа А: «Манчестер Сити», ПСЖ, «РБ Лейпциг», «Брюгге» Весной «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» выясняли отношения в полуфинале Лиги чемпионов, и «горожане» выиграли в обоих матчах, однако накануне новых встреч богатейших клубов планеты говорим скорее не о реванше, а о встречах старых знакомых.

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кузнецов владимир
у Мальме очень неплохая молодая связка в полузащите серб Велько Бирманчевич 23 года и босниец Анел Ахмедходжич которому 22 года. это самые дорогие активы клуба прямо сейчас. возможно после ЛЧ мы их увидим уже в более солидных клубах
Лена Мисько
Значит сильно над Зенитом издеваться не будут, парочку забьют и успокоятся
Ritchie Blackmore
Многие футбольные клубы Европы желают заполучить наших в свои соперники. Проходные команды. Такова действительность, к сожалению. Весь вопрос, как будут выглядеть Спартак и Зенит. Прогноз «Соккер.ру говорит о том, что подопечные Романа обойдут Ювентус. Странно, конечно, но мне бы так хотелось. Если честно, не уверен. Думаю, что шведам по силам обойти Газпром. Вообще, группы интересные, особенно, B, D, E, H.
Лена Мисько
СБГ Аналитика (Зенит, сборная, тактика), [27.08.21 15:36] Общие впечатления от группы Зенита в ЛЧ – удачная география\логистика, повезло не получить адептов гегенпрессинга сразу из всех корзин. Стилистически команды совсем разные. 1) Зенит получил из первой корзины команду, которая входит в топ-3 этой корзины и, пожалуй, мира. По крайней мере по качеству организации игры в этом году. Перед жеребьевкой Челси собрал от УЕФА сразу 4 награды: - Жоржиньо – игрок года; - Тухель – тренер года; - Канте – полузащитник года; - Менди – голкипер года. Без вариантов для Зенита. Мощная кубковая банда. Сильный и адаптивный тренер. Команда на ходу. Чтобы зацепить хотя бы очко нужен сильный форс-мажор в составе Челси (массовые травмы, удаление). 2) Ювентус – уже больше шансов зацепить очко, команду лихорадит. Аллегри будет строить прагматичную команду, а на это уйдет время. Стилистически для Зенита это не худший соперник. Но понятно, что разрыв по уровню организации игры и состава все равно огромный. 3) Из четвёртой корзины жребий можно назвать удачным. Понятно, что именно по матчам со шведами будут оценивать всю еврокубковую кампанию Зенита, поэтому именно здесь остановимся подробнее. Мальмё не без труда и везения прошёл 4 раунда квалификации. Намучились с Ригой, Рейнджерс, ХИКом и Лудогорцем. От шотландцев должны были вылетать по качеству игры во втором матче, где вместо своей победы они могли получить разгром. Сезон в Швеции в разгаре и к поздней осени могут появится вопросы по форме, плюс 8 матчей в квалификации ЛЧ дадут о себе знать. Интересно, что за 16 матчей в своей лиге Мальмё настрелял 13 мячей дальними ударами и еще 9 со стандартов. Аномально много в части дальних ударов. В своей лиге Мальмё самая прессингующая команда и по отборам\подборам в высоких зонах, и по интенсивности прессинга (PPDA). Но на еврокубки перенести свой прессинг получается с трудом, а в атаке зачастую приходилось максимально упрощать игру и переходить на вертикальный стиль игры. Интересный момент, Хакшабановича из Рубина представляли, как дриблера, которому в Швеции не было равных. Он действительно немного выделяется успешностью своих обводок в Швеции, но сказать, что ему там не было равных нельзя. Самый обводящий игрок шведской лиги (речь только про общий объем) – Бирманчевич из Мальмё. Итог В совокупности можно подвести такой итог – могло быть намного хуже или чуть лучше. Челси точно намного сильнее любого соперника Зенита в прошлой ЛЧ, а Мальмё значительно слабее Брюгге и Лацио.
Лена Мисько

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