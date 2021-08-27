ЛЧ-2021/22: «Зенит» сразится с чемпионом, Месси и Рамос встретятся с Гвардиолой и, возможно, с Роналду

Лучшие клубы Европы узнали своих соперников по лигочемпионской осени! Группа А: «Манчестер Сити», ПСЖ, «РБ Лейпциг», «Брюгге» Весной «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» выясняли отношения в полуфинале Лиги чемпионов, и «горожане» выиграли в обоих матчах, однако накануне новых встреч богатейших клубов планеты говорим скорее не о реванше, а о встречах старых знакомых.
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