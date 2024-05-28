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Закон, порядок, государство

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В Коми сотрудники полиции и общественники организовали турнир по мини-футболу среди подшефных кадетов и воспитанников детского дома

Сегодня на Центральном стадионе города Сыктывкара состоялся мини-футбольный турнир среди учащихся и воспитанников подшефных МВД по Республике Коми кадетских классов и детских домов под девизом «Нет терроризму».

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