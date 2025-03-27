Мошенники участили использование видеокружков для обмана контактов жертвы

Мошенники стали чаще использовать видеокружки для обмана контактов жертвы. Злоумышленники звонят в мессенджеры по видео, для того чтобы сделать запись с лицом, например, руководителя компании, для дальнейшего использования ее в социальной инженерии, отмечают специалисты.