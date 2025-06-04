Франция и Бельгия не поддержали запрет на импорт российского газа

Власти Франции и Бельгии отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Евросоюз. Эти страны требуют больше подтвержденной информации об экономических и юридических последствиях его возможного принятия, сообщает газета Politico.
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