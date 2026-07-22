ДТП в Перми: пьяный водитель «Лады» насмерть сбил пассажира

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения.