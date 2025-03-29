В России вырастут штрафы за парковку на тротуарах

В России предлагают значительно увеличить размер штрафов за неправильную парковку на тротуарах. Как сообщает канал, проект этого закона был направлен в Правительство РФ группой депутатов от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого.
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