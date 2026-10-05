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Живая Кубань

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Ноутбук годами стоит на зарядке? Эксперт рассказал, как это влияет на батарею

Ноутбук годами стоит на зарядке? Эксперт рассказал, как это влияет на батарею

Ноутбук годами стоит на зарядке? Эксперт рассказал, как это влияет на батареюМастер по ремонту компьютеров Никита Зинченко объяснил, как постоянное подключение ноутбука к зарядному устройству влияет на аккумулятор.

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