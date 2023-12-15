RV: рой дронов России атаковал портовые города Одесской области

Военкоры сообщили о мощнейшей атаке Вооружённых сил России на портовые объекты.Русская армия в рамках спецоперации на Украине и ударов возмездия в очередной раз атаковала портовые объекты в Одесской области.
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