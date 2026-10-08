В Харькове сотрудник ТЦК сломал пенсионерке бедро и ключицу

www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand/dpa Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Харькове оттолкнул 74-летнюю пенсионерку, в результате чего она получила несколько переломов.
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