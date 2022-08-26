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Чаще всего оренбуржцы нанимают репетиторов своим детям по физике, химии и биологии

Чаще всего оренбуржцы нанимают репетиторов своим детям по физике, химии и биологии

Совсем скоро школы распахнут свои двери по случаю нового учебного года. И пока дети наслаждаются последними деньками летних каникул, многие родители решили не тянуть и уже сейчас приступили к поиску наставников своим чадам по различным предметам.

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