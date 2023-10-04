Честно говоря глядя на г-на Токаева, возникает вопрос, а чем вообще этот персонаж руководствуется и о чем думает.
Казахстан всё. У Токаева остался один вариант - идти на поклон Путину. Сатановский рассказал все в деталях
Комментарии
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автор
эта болезнь не просто охватила массово. но и стремительно прогрессирует, вкупе с идиотическим переписыванием истории и заявлениями своих притязаний на российские территории. русофобия помноженная на манию величия. очень опасная зараза
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1 час.
Ратник Ратник
Только после замены токаева
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1 час.
Владимир Самборский
Наверно так. Но это будет не скоро. Казахстан - страна большая и ресурсов у нее немало! Да и наши очень-то с ними рвать отношения не захотят - хоть какой,но сосед! Вот когда дойдет до уровня Украины - тогда начнем шевелиться...
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16 мин.
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