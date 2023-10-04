Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 780 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ксюша Кирьязис
    Вот есть у казахов в Каспии кусочек моря, вот пусть там танкеры немного поплавают и обратно возвращаются. И хватит с ..."Это должно стать...
  • лина любимцева
    НИЧЕГО им Путин не обязан.В Испании раскрит...
  • лина любимцева
    Это вы точно сказали про барыг. Они в России САМИ СЕБЕ ХОЗЯЕВА, никто им не указ и не приказ... Это слабость власти?Истерика Токаева ...

Казахстан всё. У Токаева остался один вариант - идти на поклон Путину. Сатановский рассказал все в деталях

Казахстан всё. У Токаева остался один вариант - идти на поклон Путину. Сатановский рассказал все в деталях

Честно говоря глядя на г-на Токаева, возникает вопрос, а чем вообще этот персонаж руководствуется и о чем думает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
автор
эта болезнь не просто охватила массово. но и стремительно прогрессирует, вкупе с идиотическим переписыванием истории и заявлениями своих притязаний на российские территории. русофобия помноженная на манию величия. очень опасная зараза
Ответить
1 час.
Ратник Ратник
Только после замены токаева
Ответить
1 час.
Владимир Самборский
Наверно так. Но это будет не скоро. Казахстан - страна большая и ресурсов у нее немало! Да и наши очень-то с ними рвать отношения не захотят - хоть какой,но сосед! Вот когда дойдет до уровня Украины - тогда начнем шевелиться...
Ответить
16 мин.

Картина дня

наверх