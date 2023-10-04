Казахстан всё. У Токаева остался один вариант - идти на поклон Путину. Сатановский рассказал все в деталях

эта болезнь не просто охватила массово. но и стремительно прогрессирует, вкупе с идиотическим переписыванием истории и заявлениями своих притязаний на российские территории. русофобия помноженная на манию величия. очень опасная зараза

Владимир Самборский

Наверно так. Но это будет не скоро. Казахстан - страна большая и ресурсов у нее немало! Да и наши очень-то с ними рвать отношения не захотят - хоть какой,но сосед! Вот когда дойдет до уровня Украины - тогда начнем шевелиться...