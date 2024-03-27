Глава организации, участники которой спасли людей в «Крокусе», погиб

Участники организации спасли около ста человек в день трагедии.фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»--> Одной из жертв теракта в «Крокус Сити Холле» стал глава студенческой организации, участники которой спасли около ста человек во время нападения, Андрей Сыропятов.
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