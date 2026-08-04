Премьера фильма «Одиссея» Нолана вызвала рост продаж поэмы Гомера на 254%

Премьера фильма Кристофера Нолана «Одиссея» спровоцировала значительный рост интереса к поэме Гомера в России: продажи произведения увеличились на 254% в июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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