В Магнитогорске сотрудники ИК-18 и полиции задержали 17-летнего юношу, который пытался перебросить через ограждение колонии арбалетные стрелы с примотанным к ним гашишем массой 9,73 грамма.
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