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«Ливерпуль» хочет подписать Мбаппе в качестве замены Салаху. Так клуб намерен сократить разрыв с «Ман Сити» (Le Parisien)

«Ливерпуль» хочет подписать Мбаппе в качестве замены Салаху. Так клуб намерен сократить разрыв с «Ман Сити» (Le Parisien)

Как утверждает Le Parisien, мерсисайдцы мечтают подписать форварда «ПСЖ» по двум причинам. Во-первых, 25-летнего игрока рассматривают как замену Мохамеду Салаху, контракт которого истекает в 2025 году.

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