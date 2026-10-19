В аэропорту Пулково 19 октября произошли изменения в расписании полетов. Задержки затронули 40 рейсов, еще девять отменили.
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