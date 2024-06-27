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В Головинском районе Москвы построят три жилых дома на 611 квартир

В Головинском районе Москвы построят три жилых дома на 611 квартир

В Головинском районе столицы начнется строительство нового жилого комплекса "Кронштадтский, 9". На земельном участке площадью 1,2 гектара планируется возвести три здания от 12 до 32 этажей, общей площадью более 51 тысячи квадратных метров.

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