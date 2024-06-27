В Головинском районе Москвы построят три жилых дома на 611 квартир

В Головинском районе столицы начнется строительство нового жилого комплекса "Кронштадтский, 9". На земельном участке площадью 1,2 гектара планируется возвести три здания от 12 до 32 этажей, общей площадью более 51 тысячи квадратных метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии