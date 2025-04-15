"Ъ": сеть магазинов одежды Incity пытается обанкротить предприниматель Зимин

Компанию "Модный континент", которая владеет сетью магазинов одежды бренда Incity, пытается обанкротить индивидуальный предприниматель Дмитрий Зимин, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Единого реестра сообщений о банкротствах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии