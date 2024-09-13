На Алтае мужчина немного выпил и угнал машину, чтобы довезти товарища

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело В Алтайском крае правоохранители настолько оперативно раскрыли угон автомобиля, что не дали злоумышленникам даже доехать до дома, сообщает региональное МВД.
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