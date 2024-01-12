Цена Holobox пока не раскрывается. Продажи начнутся в конце 2024 года.На CES 2024 показали устройство, создающее голограммы собеседников Хотя разработка не нова, бренд представил улучшенную версию и модель мини-формата.
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