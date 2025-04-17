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Водолацкий: ВСУ уносят с поля боя тела наемников, чтобы скрыть их присутствие

Водолацкий: ВСУ уносят с поля боя тела наемников, чтобы скрыть их присутствие

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ уносят тела наемников с поля боя, чтобы скрыть их присутствие в рядах украинской армии.

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Комментарии
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Traveller
Да какой там &quot;скрыть&quot;. Они эти трупы потом родственникам наёмников продают.
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21 час.
Betahon
Это точно, хохлы ничем не брезгуют...
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21 час.
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