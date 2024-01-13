Видеоозбор главных событий

﻿﻿Что вам запомнится из первой рабочей недели 2024 года? Аналитики подвели итоги продаж новых автомобилей за 2023 год, АВТОВАЗ поделился амбициозными планами, бывший завод Hyundai в Петербурге вышел из закрытия, дорожники подняли цены на проезд по трассе М11 "Нева", предупредили представители сферы послепродажного обслуживания проблем с запчастями и роста цен на услуги по ремонту автомобилей.