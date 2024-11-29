Яков Брюс: почему сподвижника Петра I боялись больше, чем самого императора

Кем только ни называли знаменитого сподвижника Петра Великого, графа Якова Брюса – и магом, и астрологом, и алхимиком, и чернокнижником… Об этом человеке ходило немало шокирующих слухов, современники боялись его порой больше, чем самого Петра.