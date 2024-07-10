Overwatch 2 X «Трансформеры», спутники в Dragon Age: The Veilguard, создай героя в The Witcher 3…

Моддер добавил в третьего «Ведьмака» возможность создать играбельную ведьмачку и чародейку; авторы Dragon Age: The Veilguard рассказали, как будет складываться общение с компаньонами; анонсирована дата выхода ExoCross; DLC Dynasties для Total War: Pharaoh появится в конце июля; DOOM запустили на на игрушке для взрослых; в Overwatch 2 начался ивент с «Трансформерами»; Blumhouse Games намерена выпус .