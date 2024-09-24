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Парламентская газета

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В ЛДПР предложили снабжать жильем всех, кто потерял дом при ударах ВСУ

В ЛДПР предложили снабжать жильем всех, кто потерял дом при ударах ВСУ

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета по международным делам, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким предложила выдавать сертификаты на жилье тем, кто лишился дома в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований с начала военной спецоперации.

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