В ЛДПР предложили снабжать жильем всех, кто потерял дом при ударах ВСУ

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета по международным делам, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким предложила выдавать сертификаты на жилье тем, кто лишился дома в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований с начала военной спецоперации.