НА ВОЕННЫХ БАЗАХ БОЕВАЯ ТРЕВОГА, ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ РУССКИЕ АРЕСТЫ: ИЗ РОССИИ ДЕЛАЮТ ПУГАЛО ДЛЯ ВСЕГО ЗАПАДА. МЫ МОЛЧИМ

Николай Птицин

Тут все просто ... Чем больше потребляют наркоты, тем страшнее становится... Может ну их...пусть идут дальше. Может и вмешиваться не понадобиться, сами себя изничтожат. Сами будут выбрасываться из многоэтажек с криками " русские идут" !... Только к "красной кнопке" не подпускайте, а то со страху "весь мир в тар-тара-ры отправят".