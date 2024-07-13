Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sylpfide sylpfide
    С каких это пор никаб стал традиционной одеждой мусульман России? Живу в области где одна треть населения мусульмане ...Религия для них п...
  • Владимир
    Да, но степень лицемерства в РПЦ ниже. У мусульман сплошные запреты. Начиная с алкоголя, а сами бухают. Или в одежде....Религия для них п...
  • Юрий Золотарев
    ШАКАЛЫ всегда предавали и будут предавать!! Решение проблемы в том, чтобы повыбивать ВСЕХ шакалов!!РАКЕТНЫЙ СКАНДАЛ ...

НА ВОЕННЫХ БАЗАХ БОЕВАЯ ТРЕВОГА, ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ РУССКИЕ АРЕСТЫ: ИЗ РОССИИ ДЕЛАЮТ ПУГАЛО ДЛЯ ВСЕГО ЗАПАДА. МЫ МОЛЧИМ

НА ВОЕННЫХ БАЗАХ БОЕВАЯ ТРЕВОГА, ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ РУССКИЕ АРЕСТЫ: ИЗ РОССИИ ДЕЛАЮТ ПУГАЛО ДЛЯ ВСЕГО ЗАПАДА. МЫ МОЛЧИМ

Военные базы США на территории ЕС приведены в состояние повышенной боевой готовности, в Великобритании, Германии, Франции и Польше идут аресты, а европейские СМИ рассказывают о таинственных взрывах и пожарах в Риге, Париже, Лондоне, Варшаве и Праге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Это ответ янки в эфире на наше бездействие и молчание
Ответить
10 час.
Николай Птицин
Тут все просто ... Чем больше потребляют наркоты, тем страшнее становится... Может ну их...пусть идут дальше. Может и вмешиваться не понадобиться, сами себя изничтожат. Сами будут выбрасываться из многоэтажек с криками &quot; русские идут&quot; !... Только к &quot;красной кнопке&quot; не подпускайте, а то со страху &quot;весь мир в тар-тара-ры отправят&quot;.
Ответить
10 час.
Иван Ребров
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх