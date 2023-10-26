Главком ВСУ Залужный отчитался перед США и Британией об обстановке на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал командующему американской армией в Европе генералом Кристофером Каволи и начальнику штаба обороны Великобритании Тони Радакиным о об обстановке на фронте.
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