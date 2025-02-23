В ХАМАС назвали грязными играми решение Израиля не выпускать заключенных

Решение правительства Израиля временно отказаться от освобождения палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС является грязными играми, заявил официальный представитель группировки Басем Наим 23 февраля агентству Al-Jazeera.
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