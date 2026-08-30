Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Кем на самом деле был атаман Кудеяр: разбойник или царский брат

Его имя в русском фольклоре стоит в одном ряду с образами Степана Разина и Емельяна Пугачёва. Разбойник Кудеяр, о котором Николай Некрасов сложил свою знаменитую «Песню о двенадцати разбойниках», остаётся одной из самых загадочных фигур русской истории.

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