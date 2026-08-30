Кем на самом деле был атаман Кудеяр: разбойник или царский брат

Его имя в русском фольклоре стоит в одном ряду с образами Степана Разина и Емельяна Пугачёва. Разбойник Кудеяр, о котором Николай Некрасов сложил свою знаменитую «Песню о двенадцати разбойниках», остаётся одной из самых загадочных фигур русской истории.